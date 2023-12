La più giovane book influencer : "Leggo libri, li racconto ai coetanei"

La prima cosa che arriva di Valeria Scatasta è l’entusiasmo, le idee chiare, la voglia di comunicare. Da qualche giorno la dodicenne Valeria, allieva della scuola media Betti, ha avviato un percorso di promozione alla lettura rivolto alle nuove generazioni, sostenuto dalla Fondazione Marche Cultura che ha preso il via qualche giorno fa. Uno spazio che vede protagonista la giovane fermana Valeria Scatasta, conosciuta sui social con il nickname Lavettasacrasia che rappresenta l’anagramma del suo nome.

Valeria è una divoratrice di libri e per questo ha deciso di aprire, due anni fa, i suoi canali social dove consiglia letture ai suoi coetanei e non solo. Oggi è a tutti gli effetti una divulgatrice culturale e book influencer, che coinvolge i suoi follower con video recensioni settimanali di libri per ragazzi. Opere che in realtà sono adatte a tutti, perché come ama affermare: "i libri sono intramontabili e dedicati a tutte le età. Ho già letto 500 libri, voglio raccontarli soprattutto ai miei coetanei".

Saranno i suoi contenuti a popolare la rubrica letteraria ‘L’angolo dei libri’ promossa da Fondazione Marche Cultura attraverso una pagina dedicata sul sito e pubblicazioni periodiche sui canali social dell’ente. Ogni mercoledì, la giovane book influencer offrirà un assaggio di trama intrecciato al suo personale punto di vista sulla scrittura e sulla storia del libro letto. Per Andrea Agostini, presidente della Fondazione, è un modo per arrivare ai giovani attraverso il linguaggio che meglio conoscono: "I social non vanno sempre demonizzati, si tratta di spazi e strumenti che davvero possono arrivare al cuore di tutti e ci piace investire creando occasioni di condivisione e magari stimolando qualcuno a prendere in mano un libro e a scoprirne il valore culturale e formativo". Valeria sottolinea che i libri sono luce, aiutano a vivere meglio, forniscono parole e pensieri, fondamentali per lei che sogna di diventare una giornalista e conduttrice televisiva. "Esempi come quello di Valeria – commenta ancora Agostini – meritano di essere sostenuti. Quello che una dodicenne ci indica con la sua attività è che i social possono essere contenitore di cultura, di bellezza ed incentivare la lettura. Siamo la prima istituzione a promuovere un’influencer culturale per i più giovani e ci auguriamo di aprire una strada".

Aggiunge Valeria: "Molti ragazzini non amano leggere perché non hanno trovato il libro giusto: lavettasacrasia.book con "L’Angolo dei Libri" spera di aiutarli". Valeria è anche junior reporter per la rivista Focus Junior grazie alla quale ha avuto modo di intervistare tanti personaggi pubblici. A sostenerla anche la dirigente dell’isc Betti, Anna Maria Isidori, per la quale non c’è un modo unico di diffondere l’amore per la lettura: "Forse invece esiste un’azione imprescindibile che qualcuno compie: quella di accendere il desiderio di entrare attraverso i libri in altri mondi, in nuove dimensioni narrative, linguistiche, espressive. Indurre questo desiderio è certamente un obiettivo della scuola che sempre di più usa canali e strategie stimolanti per motivare i ragazzi. La nostra studentessa attraverso i suoi canali social persegue lo stesso fine. Lo fa con grande competenza comunicativa, con la freschezza che contraddistingue la sua età per cui arriva potentemente ai coetanei cogliendo nel segno".