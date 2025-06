La poetessa Nabi presenta il libro di poesie

Dopo il tour a Venezia, Bologna, Milano, Roma, torna In Italia, questa volta nelle Marche, la poetessa siriana-curda Widad Nabi per presentare il suo nuovo libro di poesie "Un continente chiamato corpo" (Di Felice Edizioni, 2025), cui anche Il Sole 24 Ore a marzo scorso ha riservato un articolo a tutta pagina nell’inserto domenicale dedicato ai libri. L’incontro, voluto dal Centro Studi Internazionale Joyce Lussu e patrocinato dalla Società Operaia "Giuseppe Garibaldi", si terrà alle ore 21 di questa sera a Porto San Giorgio, nella Sala "Max Salvadori", della società operaia. Nel corso dell’incontro sarà presentata anche la seconda edizione d Una bussola per bandiera" (Di Felice Edizioni, 2024) del Prof. Simone Sibilio, poeta e docente di Lingua e Letteratura araba alla Cà Foscari di Venezia. Si tratta di una raccolta poetica intensa e ispirata ai grandi temi della migrazione, con una sezione dedicata a Gaza.