La Polisportiva Mandolesi compie 40 anni

"Era una domenica sera, il 13 marzo 1983, quando alcuni cittadini del quartiere Nord, ritrovatisi nella sala parrocchiale della Chiesa Sacra Famiglia con l’allora Parroco Don Enrico Perfetti, decretarono la nascita della Polisportiva Mandolesi, la quale pertanto ieri ha compiuto 40 anni di età. Si scelse di onorare la memoria di Umberto Mandolesi, giovane calciatore sangiorgese morto in guerra. Il primo Presidente Dino Strovegli costruì il primo impianto di terra, poi a seguire il presidente Massimo Cinti e dal 2003 l’attuale Antimo Torresi. Una squadra di quartiere per i ragazzi che oggi conta circa 350 tesserati con ben 4 squadre femminili, di calcio a 5, tutto il settore giovanile, 15 allenatori patentati, 3 istruttori Isef e tantissimi appassionati dirigenti e aiutanti. I ragazzi sono il vero motore. L’integrazione tra bambini e bambine e l’attenzione al calcio femminile è una realtà da diversi anni. Aver allargato al femminile e al calcio a 5 (dal 2004!) moltiplicando gli sforzi per far giocare anche i ragazzi e le ragazze più grandi ha portato numerose soddisfazioni. Il Presidente Antimo Torresi afferma: “speriamo di proseguire altrettanti anni e invitiamo tutti i nostri amici, tifosi, sponsor, e cittadini a festeggiare insieme sabato 15 aprile. In quell’occasione e d’accordo con l’amministrazione comunale vorremmo dedicare il campo appena rimesso a nuovo col manto in sintetico, ai nostri Presidenti scomparsi. Impossibile nominare tutti i protagonisti e i successi di questi 40 anni della Polisportivai, ma una menzione speciale è doverosa ai “custodi” di adesso e a quelli storici che ci hanno lasciato come Abramo Marchionni, Giancarlo Grossi e Giancarli’ Santanafessa".