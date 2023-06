La Polisportiva Servigliano non teme rivali

Non si ferma mai la Polisportiva Servigliano.

A Porto San Giorgio, sotto l’ottima organizzazione della Porto San Giorgio Runners, si è disputata il 2 giugno la ‘Run & Smile’.

Una gara di circa 10 chilometri che si è sviluppata sul lungomare con partenza e arrivo davanti a piazza Silenzi. Al 14° posto assoluto e vincitore della categoria SM35, Mario Maurizi che ha concluso col tempo di 36’39". Al femminile da registrare il ritorno dopo diversi mesi d’infortunio, di Francesca Marilungo che conquista un ottimo 3° posto nella categoria SF40.

In grande spolvero le prestazioni di Mirko Cruciani che conquista uno splendido 4° posto nella categoria SM45, Lorenzo Nardi dopo l’annullamento della 100 chilometri del Passatore, di Sergio Raccichini, Mauro Perlini, Moreno Del Gobbo, Giuseppe Moretti Quinto Perugini, Alessandro Ciriaci, Ivan Tiburzi, i neo tesserati Andrea e Jacopo Giammaria e per finire l’inossidabile Vandino Marziali.

Alla passeggiata hanno partecipato Sonia Paci, Rita Pipponzi, Claudia Boccioni e Stefano Santoni.

Mentre a Polesio nel ‘Trail dei Calanchi’, Simone Profili, ha ottenuto la sua migliore posizione in una gara competitiva il 2° posto assoluto nel percorso di 13,5 chilometri. La Polisportiva Servigliano si distingue in tutte le occasioni in cui gli atleti gareggiano. Grande soddisfazione da parte di tutti.

a. c.