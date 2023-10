La Polisportiva Servigliano va veloce

Inizia con il segno positivo ottobre per la Polisportiva Servigliano. Nell’ultimo fine settimana sono state numerose le partecipazione alle gare in tutta la penisola. A Napoli, si è disputata la ‘Neapolis Marathon’ con al via Lorenzo Nardi che ha conquistato il quinto posto nella categoria SM45, bene anche Amedeo Maisto. In Toscana, si è disputata la ‘Montepulciano Run’ e nella gara di 14 chilometri quinto posto assoluto per Marvin Perugini. A Montecassiano, si è disputata una gara nazionale sulla distanza di 11 km dove Mirko Cruciani è settimo nella categoria SM45. Dopo il terzo posto di domenica scorsa, torna a vincere Michela Boniello. Vince la categoria SF50 una tenace Paola Flamini. Di rilievo le prestazioni di Mauro Perlini, Simone Profili e Quinto Perugini. Nel trail delle Fonti, a Montemonaco, Jack Perugini si impone e vince anche il gpm della scalata.