La polizia fa strage di patenti

Dieci patenti ritirate e sette automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. E’ questo il bilancio dell’attività su strada svolta dalla polizia stradale di Amandola. Gli agenti hanno svolto un servizio mirato contrastare il fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera" sul litorale. Nel corso del servizio sono state contestate 12 violazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui 2 a neopatentati. In tutto sono state ritirate 10 patenti di guida. Sono state inoltre elevate otto sanzioni amministrative alle norme di comportamento del codice della strada, di cui sette per mancato uso della cintura di sicurezza. Complessivamente sono stati decurtati 150 punti alle patenti di guida.