La polizia ricorda Bruni: "Persona speciale"

Il valore umano su cui si fondano impegno istituzionale e sindacale, è stato il principio del successo riscosso dal secondo Memorial Fabio Bruni, l’agente di polizia di Stato venuto a mancare due anni fa, organizzato dalla segreteria regionale Marche Fsp Polizia di Stato in collaborazione con la sezione provinciale di Fermo. Il Memorial si è svolto al kartodromo Ferrari raggiunto dai rappresentanti sindacali Fsp delle cinque province delle Marche, per partecipare alle gare di Go-kart. Tre sono state le sezioni di qualificazione che hanno portato alla finale con l’aggiudicazione del Trofeo Fabio Bruni conquistato dalla segreteria Fsp di Macerata. Novità della seconda edizione, è stata l’apertura alle gare della sezione femminile, presente con sei rappresentanti che insieme alla maschile hanno raggiunto oltre quaranta partecipanti. Accanto al grande coinvolgimento degli agenti di polizia, anche il vicario della questura Stavale, il segretario Fsp Fermo Sbei, la famiglia Bruni e don Adam, che ha ricordato in preghiera Fabio Bruni. Agente in servizio a Fermo fin dalla sua istituzione e segretario provinciale Fsp Fermo, Bruni è venuto a mancare all’improvviso, due anni fa all’età di 59 anni. Proveniente dalla questura di Ancona ha lasciato nel cuore di colleghi e superiori un ricordo indelebile. "La gara di Go-kart ha origini nel passato – spiega l’ispettore e dirigente sindacale Fsp regionale Marche, Manrico Martini – organizzata dalla segreteria di Fermo come occasione di incontro e gioco. – Dopo la scomparsa di Bruni, in collaborazione con Fsp Fermo abbiamo deciso di portare avanti la tradizione, allargandola alle cinque segreterie provinciali delle Marche invitando a partecipare anche le famiglie per farne coinvolgimento in onore di Bruni, di cui mi permetto di dire, senza retorica, essere stato un poliziotto di vecchio stampo, rispettoso tanto del collega quanto del superiore, stimato da tutti. In onore della sua persona, mi complimento con le nostre segreterie provinciali per aver dimostrato il valore umano oltre l’impegno sindacale". La segreteria regionale Marche e sezione Fermo Fsp, ringraziano la ditta ‘Co.Me.Tra srl’ per il sostegno alla manifestazione.

Paola Pieragostini