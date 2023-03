La prevenzione dei tumori inizia tra i banchi di scuola

L’ultima e unica tappa nel fermano del progetto della Fondazione nazionale Ant, e sostenuto da Rilastil Laboratorio Dermatologico, rivolto ‘Prevenzione 10 e lode’ rivolto alle scuole primarie, è stata quella di Porto Sant’Elpidio che si è tenuta ieri mattina nella scuola ‘Collodi’. Obiettivo del progetto che ha toccato quasi tutte le regioni italiane, coinvolto 86 classi della primaria è educare fin dall’infanzia a tenere comportamenti che abbattano l’incidenza dei tumori, insegnando ai bambini le corrette strategie per minimizzarli, puntando soprattutto sulla malattia della pelle, il melanoma, che fino a pochi anni fa era considerato rarissimo tra gli adolescenti.

"Invece – sostiene l’Ant che a Porto Sant’Elpidio ha una sezione particolarmente attiva – negli ultimi 20 anni, l’incidenza in questa fascia d’età è aumentata di oltre il 4% sia nei bambini che nelle bambine". All’incontro con le classi della primaria, ha partecipato anche l’assessore Emanuela Ferracuti. "Con questo tour di incontri psico-educativi, condotti in aula dai suoi psicologi, Ant s interviene direttamente fra i banchi, promuovendo la prevenzione oncologica con particolare attenzione sull’importanza del prendersi cura della propria pelle per mantenerla in salute il più a lungo possibile". Sono i dati relativi a questa problematica che confermano come siano proprio gli adolescenti a non proteggersi in modo adeguato dai raggi solari, rendendosi quindi più vulnerabili ai danni da esposizione solare prolungata e non adeguatamente protetta. Gli incontri con i piccoli alunni erano tutti focalizzati sull’aumento della percezione del rischio e alla conquista della consapevolezza di sé e delle proprie scelte.

"Dopo l’incontro, ai piccoli studenti viene chiesto di rielaborare e contenuti affrontati in aula, ovviamente in forma creativa, attraverso un breve video o un disegno, incentrati sulla prevenzione e sulla cura della pelle. I lavori – conclude la Ferracuti – saranno vagliati da una commissione e quelli ritenuti più significativi riceveranno un contributo per l’acquisto di materiale didattico tecnologico".

Marisa Colibazzi