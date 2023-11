La prima assemblea pubblica vive di scarsa partecipazione

Della prima assemblea pubblica che l’amministrazione ha promosso (partendo dal centro) per un confronto con la cittadinanza va evidenziata, innanzitutto, la scarsissima partecipazione dei residenti del capoluogo: solo una risicata manciata di cittadini ha raccolto l’invito del sindaco Alessio Pignotti e della giunta (unico assente l’assessore Paolo Maurizi), cogliendo l’occasione per interloquire su come gestire la quotidianità del centro storico visti i numerosi cantieri avviati o che stanno per partire, con fondi di rigenerazione urbana e Pnrr, su cosa fare per rivitalizzare il centro, sulla necessità di porsi in ascolto del mondo del commercio e delle imprese e tanto altro. Pignotti ha parlato di tutto lo scibile amministrativo, dai servizi sociali alla viabilità (anche quella di collegamento col nuovo ospedale di Fermo), dalle antenne ai tributi. Parlando delle scuole ha detto della pubblicazione del bando ministeriale per ristori di spese a carico del Comune per la locazione di locali o moduli abitativi per delocalizzare gli studenti (dove si saprà tra 10-15 giorni) fintanto che la ‘Bacci’ viene demolita e ricostruita. Sarà presentato un piano parcheggi per il centro storico (con qualche posto in più), così come l’esito dei concorsi di progettazione per l’impianto di risalita in zona Porta Canale e per la viabilità della ‘Bacci’.

m. c.