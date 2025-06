La prima edizione del ‘Cuma Trail’ tra sport e natura

Si corre verso la prima edizione del ‘Cuma Trail’, evento in programma domenica per condividere sport, natura e convivialità, destinato a coinvolgere atleti e appassionati di attività all’aria aperta. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Servigliano in collaborazione con la Pro loco ‘Cuma’ ed il patrocinio del Comune e della Soprintendenza. La manifestazione è volta a valorizzazione il territorio ed offre l’opportunità di correre o passeggiare tra sentieri e colline. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 7.30 in via Roma. Seguiranno: la gara competitiva (su percorso di undici chilometri e mezzo pensato per runner più allenati) e la camminata non competitiva di sei chilometri, adatta a chi vorrà vivere la giornata in modo rilassato. ‘Cuma Trail’ si chiuderà con la consegna dei riconoscimenti ai migliori atleti e la convivialità a base di porchetta e birra.