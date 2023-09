‘La prima goccia’ tra solidarietà e agricoltura

‘Le storie che curano’: prosegue il ciclo di incontri organizzato dalla Fattoria Sociale Montepacini con autori, musicisti, progetti e idealità. Venerdì sarà la volta di un percorso solidale che mette insieme le esperienze agricole della fattoria con quelle del villaggio gambiano di Manduar, frutto del legame scaturito tra le due realtà grazie alla figura di Musa Darboe e del suo libro, "La prima goccia", scritto insieme a Francesco Moglianesi ed edito da Zefiro. "Da quell’esperienza editoriale è scaturito un viaggio in Africa, nel mese di gennaio, con cui abbiamo posto le basi per uno scambio di conoscenze e l’attivazione di un canale diretto con Manduar, dove Musa è nato. Sono orgoglioso che, da un libro, possa continuare a sgorgare speranza"",sottolinea Carlo Pagliacci, titolare della casa editrice fermana. "Musa, fuggito dal Gambia, una volta arrivato in Italia ha vissuto qui per molti anni", racconta Marco Marchetti, responsabile della Fattoria Sociale Montepacini. "Ha saputo realizzarsi e creare ponti di amicizia fra tradizioni e culture diverse. Un ponte che continua a sviluppare legami ancora oggi: durante la visita nel paese africano abbiamo capito quanto sia importante aiutare quelle popolazioni, anche con piccoli progetti, come può essere il sostegno alle colture degli orti delle donne di Manduar. Per questo abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi da destinare al villaggio come primo segnale di vicinanza, per riattivare il sistema di approvvigionamento idrico che consente l’irrigazione dell’orto, oggi fortemente compromessa per la scarsa capacità di gestione dell’acqua piovana" L’appuntamento è per venerdì sera a cena, alle ore 20, presso la Fattoria Sociale Montepacini, per informazioni e prenotazioni: 333.4401518.