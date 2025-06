La prima libreria sfusa delle Marche. Monterubbiano Comune capofila

Sarà inaugurata domani alle 19, al Chiostro di San Francesco a Monterubbiano, la prima ‘Libreria sfusa’ della regione: lo scopo di promuovere la diffusione dei libri nelle aree interne è promossa dai consigli regionali Unipol Cru e realizzata in collaborazione tra Comune di Monterubbiano, la Vineria locale ‘Vin’s’ e la libreria ‘La Perdigiorno’ di Porto San Giorgio.

Alla presentazione del progetto, parteciperanno il sindaco di Monterubbiano Meri Marziali, i referenti di ‘Vin’s’ e de ‘La Perdigiorno’, Elena Torri, responsabile Cru Centro Italia, Claudia Mazzucchelli presidente Cru Marche, Mario Rosati, responsabile Culturmedia Legacoop Marche e Simone Cecchettini, coordinatore Legacoop Marche.

L’evento rappresenta una grande soddisfazione per Monterubbiano, capofila di un impegno concreto per incentivare la lettura nei luoghi più fragili e lontani dai punti di interesse del territorio regionale, coinvolgendo attivamente la comunità nella promozione della lettura e nella diffusione dei libri, e promuovendo la socialità per contrastare la povertà educativa e ridurre le disuguaglianze sociali.

Sono proprio questi infatti gli obiettivi del progetto ‘Libreria Sfusa’, che coinvolge molteplici stakeholder.

