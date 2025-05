La prima pietra del centro polifunzionale

I Sibillini avranno una nuova ‘casa’ dedicata alla gestione delle emergenza, ma anche un punto di riferimento per la comunità. Si è tenuta ieri nella città di Amandola la doppia cerimonia dedicata al nuovo Centro polifunzionale di emergenza di Amandola, prima con la posa della prima pietra della struttura che sarà realizzata nell’area in via La Malfa e successivamente con la presentazione del progetto all’interno del Museo delle opere d’arte nel centro storico della città.

Alla cerimonia hanno presenziato oltre al padrone di casa il sindaco Adolfo Marinangeli; Debora Diodati, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana; Paolo Pinzani, responsabile relazioni per l’area Centro Nord di Poste Italiane; amministratori dei comuni del territorio, rappresentanze militari, le delegazioni di Croce Rossa, volontari della Protezione civile e Cai di Amandola e alcuni cittadini.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura, che riqualificherà l’area vista che verrà demolito l’ex mattatoio e l’edificio sorgerà proprio al suo posto, per una superficie di circa 300 metri quadrai, 1.600 metri cubi, divisa in due blocchi: una destinata ai servizi come uffici, sala riunioni; l’altra che sarà destinata alla funzione di garage e deposito delle attrezzature.

L’opera è stata realizzata grazie ad una donazione di Poste Italiane del valore di 925.000 euro alla Croce Rossa Italiana che seguirà tutte le pratiche, indicativamente l’opera sarà completate entro un anno e ospiterà le attività della Croce Rossa, Protezione Civile e Cai dell’Area montana.

"Siamo già presenti in quest’area dei Sibillini – dichiara Debora Diodati – ma questo è un segnale ulteriore della nostra vicinanza, questa sarà una casa dedicata alla comunità dove si potranno gestire e emergenze, ma anche di cure e pra in carico delle esigenze di un territorio. La realizzazione di questo Centro polifunzionale qui in Amandola, fa parte di un progetto più grande che ha previsto la costruzione di 16 nuove strutture nell’area del cratere sismico: le ultime tre sono il palazzetto dello sport ad Arquata del Tronto, una casa di riposo a Camerino e l’ultima appunto Amandola".

"Un’atra giornata importante per Amandola – sostiene Adolfo Marinangeli – per la sicurezza, per l’emergenza ma soprattutto per la comunità dei Sibillini. Parte un opera necessaria, collocata in un’area di ammassamento, dove sono stati messi insieme tutto il sistema urgenza – emergenza".

Alessio Carassai