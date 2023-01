La primaria Paci: ora servono risorse

Se è vero che la sanità fermana non è più la cenerentola delle Marche, è pur vero che ha bisogno di personale, di medici, di infermieri, di oss e di risorse pari agli altri territori. Lo ribadisce anche la primaria di Cardiologia, Maria Vittoria Paci, che parla di un sistema che riparte ma che ha bisogno di forze. Il sindaco Paolo Calcinaro riconosce che si sta facendo un grande lavoro, con Grinta e con Saltamartini, e che oggi serve uno scatto in più: "Date le forze in campo, i risultati sono ottimali, vogliamo camminare con le stesse gambe di altri territori. Non ci può essere una storicizzazione del budget, ci deve essere un riequilibrio. Tutti mettono un mattoncino sul percorso del nuovo ospedale e dobbiamo anche cominciare a ragionare sul futuro da destinare al vecchio Murri". Presenti i consiglieri Putzu, Marcozzi e Marinangeli, Saltamartini ribadisce che oggi le aziende sanitarie territoriali sono più forti e più libere, se servono più risorse si troveranno: "Questo di Fermo sarà un presidio per tutte le Marche, pur essendo al servizio di questa provincia, ma i professionisti che sono qui sono di caratura nazionale o addirittura internazionale. Dobbiamo garantire alla provincia il fabbisogno, se questo comporta un aumento di risorse lo faremo, ineludibile la valutazione sul sistema. Qui abbiamo investito in maniera importante per garantire che il servizio ci sia. Il mondo è cambiato, prima Fermo doveva andare ad Ancona a chiedere i soldi, oggi sono a disposizione 400 milioni diretti nel suo budget, dunque siamo di fronte ad una grande azienda che come mission ha quella di salvare vite. Bisogna riorganizzare i reparti, non si può lavorare su un elemento storico. Ho detto anche al Ministro che il paese deve investire di più nella sanità. A Fermo utilizziamo le migliori risorse e abbiamo persone che lavorano con passione e questa è una delle province che produce bellezza, quello che dobbiamo fare noi è continuare a salvare vite".

a.m.