La primaria Ponte Ete a teatro con i musicisti del Conservatorio

Un pomeriggio da protagonisti per i piccoli artisti della scuola primaria Ponte Ete che sono saliti sul palco del Teatro Dell’Aquila con ‘Caro elisir, sei mio!’ una versione ridotta del melodramma giocoso ’L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. Oltre ai bambini nel ruolo del coro e di narratori, hanno preso parte allo spettacolo allievi e docenti del Conservatorio di musica G. B. Pergolesi di Fermo, l’orchestra giovanile del Conservatorio diretta dal maestro Donato Reggi e la partecipazione straordinaria del maestro Davide Giangregorio, docente della classe di Musica vocale da camera del Conservatorio, nel ruolo del dottor Dulcamara. "Permettere ai più piccoli di avvicinarsi alla conoscenza della musica attraverso attività con la voce, ritmo, ascolto ed espressione corporea, ma anche attraverso lo studio di uno strumento – ha detto il direttore del Conservatorio, il maestro Nicola Verzina – è una bellissima opportunità per crescere insieme alla musica e scoprirne i benefici soprattutto da questa età. Credo sia molto importante che la scuola semini un interesse, una curiosità che in alcuni diventerà passione fino a scegliere di proseguire nello studio della cultura musicale nel nostro territorio e non solo".

Lo spettacolo rappresenta la fase finale di un progetto intitolato ’Musica, Maestro!’, ideato e coordinato da Chiara Pacini, docente di Didattica della musica del Conservatorio, svoltosi per tutto l’anno scolastico 2022-2023, che ha impegnato gli studenti della classe di Didattica della musica nella preparazione dei 70 bambini della primaria in lezioni e laboratori svoltisi a scuola e in conservatorio con l’obiettivo di avvicinare i piccoli al mondo della musica e dell’opera lirica."È stato un percorso veramente appassionante e coinvolgente per i bambini e anche un’occasione di arricchimento per tutti gli studenti che hanno collaborato al progetto", ha sottolineato Chiara Pacini. "Mi auguro che questa collaborazione così fruttuosa possa continuare per permettere agli alunni di vivere esperienze edificanti in perfetta sinergia con il territorio", ha dichiarato Maria Teresa Barisio, dirigente dell’IC Da Vinci.