La primavera parte nel segno de Le Vibrazioni

Pur limitato nel tempo si presenta molto bene il calendario degli eventi di primavera, ponte sull’estate, che sono stati presentati ieri in conferenza stampa dal sindaco Valerio Vesprini insieme agli assessori al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, e alla cultura, Carlotta Lanciotti. Dalla fine del mese di marzo alla fine del mese di maggio è il periodo scelto in cui fissare gli appuntamenti, un periodo pieno di ricorrenze delle quali sarebbe stato un grave errore non approfittare come località turistica per richiamare gente con eventi appropriati.

Tra essi, ad esempio, il concerto del gruppo pop rock Le Vibrazioni alla cui esibizione ore 21,30 del 24 aprile in piazza Matteotti, è prevista una presenza numerosissima di giovani; " E’ per loro in particolare che abbiamo ingaggiato il gruppo in questione ma sono certo che piacerà a tutti -sottolinea il primo cittadino - non per nulla abbiamo deciso di formulare il cartellone per accontentare ogni fascia d’età e soddisfare tutti i gusti con musica, spettacoli vari, fuochi artificiali, iniziative culinarie e tant’altre cose".

Le ricorrenze di questi mesi di cui abbiamo accennato all’inizio sono il 25 aprile, il Primo maggio e il 23 aprile festa del patrono San Giorgio, a cui è stata destinata una settimana intera di eventi; "Si comincia il 21 aprile con la grande fiera di San Giorgio – specifica l’assessore Marcattili .- durante il cui svolgimento gireranno per le vie del mercato artisti di strada per distribuire materiale divulgativo della città e delle sue iniziative; il giorno 23 aprile ricorrenza del Santo sarà dedicato alle cerimonie religiose, Messa Solenne e tradizionale processione, alle ore 21 dello stesso giorno nel teatro concerto della banda municipale e proclamazione del sangiorgese dell’anno; il 24 aprile concerto de Le Vibrazioni; il 25 aprile alle ore 21 in piazza Matteotti esibizione della squadra nazionale di ginnastica ritmica e alle ore 24 fuochi artificiali; dal 26 al 28 aprile Street Food; 27 e 28 aprile "Rocca Tiepolo. Scrigno e fortezza della storia sangiorgese". "Al cartellone di primavera abbiamo affiancato gli spettacoli della stagione di prosa ancora in programma – precisa l’assessore Lanciotti - , Nella scelta degli eventi abbiamo fatto in modo che avessero risvolti culturali e sociali, oltre che turistici. In più mi piace sottolineare che verranno eseguite iniziative a favore dei bambini". Silvio Sebastiani