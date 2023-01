La Pro Loco riparte da Sant’Antonio Abate

"Convivialità e appartenenza". Il nuovo direttivo della Pro Loco di Porto San Giorgio comunica che sono queste le parole intorno alle quali si sta muovendo per i prossimi eventi da proporre in città. A cominciare dalla cena di Sant’Antonio abate, festa religiosa che verrà celebrata oggi stesso in piazza San Giorgio con la tradizionale benedizione degli animali al termine della celebrazione eucaristica delle 11.30 nella chiesa di San Giorgio Martire: "Quest’anno – spiega la presidente dell’associazione, Giorgia Squarcia – abbiamo voluto rispolverare una tradizione, la cena di baccalá. Dal racconto degli anziani, a Porto San Giorgio c’era il comitato festeggiamenti per il Patrono di San Giorgio che organizzava questo momento di convivialità in onore di Sant’Antonio e la Tombola per racimolare soldi per il 23 aprile, ricorrenza del Santo. Noi abbiamo ripreso questa tradizione per un momento di condivisione tra cittadini e non, lo stare insieme è espressione di comunità". L’appuntamento con la cena a base di baccalà e la tombola di Sant’Antonio è per venerdì 20 gennaio alla trattoria Excelsior: "Un grazie fin da ora agli chef Pino e Camillo – aggiunge la presidente – e alle attività locali che hanno messo a disposizione i premi per la tombola". Per partecipare alla cena “baccalà e tombola” occorre prenotare alla Proloco al numero 334 1544374.