La Pro loco taglia quota 128 Ecco il ’Festival del fatto a mano’

L’assemblea della Pro Loco cittadina è stata un’occasione utile per fare il conto degli iscritti che, ad oggi, sono 128, per un resoconto delle iniziative portate avanti in proprio, o promosse in collaborazione con il Comune e altre associazioni del paese, e pensare a quanto si potrà fare nei prossimi mesi, o meglio, nelle prossime settimane, visto che il prossimo impegno che vedrà in prima fila la Pro Loco è una originale iniziativa dal titolo ‘Handweeek’, ovvero il Festival del fatto a mano realizzato per la prima volta, in collaborazione con Art-Time e col patrocinio del Comune.

Una prima edizione per la quale la Pro Loco ha avviato una campagna promozionale sui social, invitando tutti gli appassionati dei lavori creativi fatti a mano a partecipare il 14 maggio, all’iniziativa che sarà promossa in centro città, assicurandosi uno dei posteggi riservati agli hobbisti di ogni genere, il cui bando è consultabile sulla pagina facebook Pro Loco Montegranaro. All’assemblea dei soci della Pro Loco, ha portato un saluto anche il sindaco Endrio Ubaldi che si è congratulato col presidente Sauro Basso e il direttivo per il lavoro che stanno svolgendo, facendo i migliori auguri di buon lavoro ai due nuovi membri (in sostituzione dei dimissionari): Emanuela Coriolani e Eddi Torresi, eletti con i voti degli associati.

m. c.