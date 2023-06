La prof Daniela Medori in pensione "Un’esperienza entusiasmante"

"La fase conclusiva e più significativa della mia esperienza nel mondo della scuola sono stati gli ultimi 14 anni di dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo Nardi" così la prof Daniela Medori definisce l’ ultimo periodo del suo impegno scolastico con cui ha maturato la pensione. Molto preparata, appassionata del suo lavoro nel cui esercizio si è impegnata a trasmettere valori e conoscenze. Aperta al confronto ha sempre cercato di tenere la scuola al passo con i tempi coinvolgendola anche in iniziative extrascolastiche per far sentire gli alunni non un corpo estraneo, bensì parte integrante della Comunità cittadina. Di tutto questo la prof Medori lascerà un segno nella scuola che, come dirigente, ha gestito senza autoritarismi e in maniera democratica. Nella mattinata di venerdì studenti, insegnanti e personale Ata l’hanno salutata esprimendole sentimenti di stima ed affetto. Attorno alle 10 di venerdì , nello spazio antistante l’ingresso la scola media in viale dei Pini l’hanno applaudita a lungo e le hanno dedicato una canzone. Il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore all’Istruzione Carlotta Lanciotti hanno voluto manifestare la loro gratitudine per il proficuo lavoro svolto e le numerose iniziative condivise con il Comune nel corso degli anni. “Per me è stato il lavoro più bello che potessi immaginare – ha detto emozionata Daniela Medori -. Sono capitata per caso in questa esperienza che si è rivelata, cammin facendo, formativa ed entusiasmante.