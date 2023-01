La promozione degli sconti si fa anche sui social Dai capi indossati e fotografati ai canestri che aumentano i ribassi

La promozione passa dai social. Si sono adeguati praticamente tutti i negozi fermani, sono tutti presenti sui social e l’attività di promozione e di pubblicità si fa in casa, con le foto e le idee innovative. Una vetrina d’eccezione è il gruppo ’Fermo in vetrina’, più di 1600 iscritti per catturare affari, sconti, offerte. L’idea è nata dalla collaborazione di Alessandra Remia, titolare della gioielleria in piazza, e di Veronica Petracci (foto), True’s Style, che propone i suoi capi di abbigliamento indossandoli e fotografandosi sotto le logge di piazza e nel cuore del centro. Dal centro alla periferia, Adriano (foto), storico titolare di If abbigliamento, ha proposto un gioco per i saldi che sta riscuotendo un successo incredibile. Partendo dallo sconto del 30 per cento per questa prima fase dei saldi, chi riesce a centrare la palla nel canestro allestito in negozio conquista addirittura lo sconto del 50 per cento, un’idea che piace e diverte: "Abbiamo avuto tanta curiosità e attenzione e pure un po’ di sano divertimento – racconta Adriano – ci è sembrato un modo carino per sostenere i nostri clienti e aumentare un po’ lo sconto che comunque abbiamo fatto partire già in maniera importante, con un 30 per cento. Devo dire che la risposta è stata stupefacente". Le gesta dei clienti sono su Instagram, nei video che raccontano di risate, canestri mancati e di qualche centro. È una partenza in grande stile per i saldi di fine stagione, in questi ultimi scampoli di festa, con una domenica buona per fare un ultimo shopping prima della ripresa di tutte le attività.

a. m.