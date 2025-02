La promozione turistica passa anche per l’Ariston

La città di Porto San Giorgio protagonista a Sanremo grazie all’impegno e al lavoro attuati dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio. Ne dà notizia il sindaco Valerio Vesprini. In sostanza si è voluta sfruttare ai fini della promozione turistica la presenza di tantissima gente che frequenta la cittadina ligure in occasione dello svolgimento del Festival canoro, che è una delle manifestazioni più importanti e seguite a livello nazionale. Si calcolano in 80.000 circa al giorno le persone che girano nella cittadina ligure durante i giorni in cui si tiene l’evento. In particolare molto visitato è il Villaggio del Festival un posto di intrattenimento, dibattiti, interviste. Vi si possono incontrare cantanti, personaggi dello spettacolo e delle istituzioni, influencer giornalisti, in esposizione materiale pubblicitario. Dice il primo cittadino : "In questi giorni, all’interno del Villaggio del Festival, stiamo promuovendo gli eventi, le bellezze e le eccellenze della città in una vetrina di richiamo internazionale in grado di creare una solida rete tra comuni, sindaci e amministratori per lo sviluppo del territorio. A Sanremo abbiamo presentato i prossimi appuntamenti a Porto San Giorgio: eventi nuovi, dal forte richiamo e trasversali che rendono viva la città, dal punto di vista cultura e turistico, tutto l’anno".