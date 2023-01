La prosa raddoppia, ecco Sotto Passaggi

"A fianco della stagione di prosa ufficiale ne presentiamo un’altra più piccola e ad essa collaterale ma non certo meno importante e alla quale teniamo molto. Il ringraziamento va all’assessore Carlotta Lanciotti e all’Amat che l’hanno sostenuta". Così l’esordio del regista ed attore Stefano Tosoni nel presentare, ieri, la sesta edizione della rassegna teatrale “Sotto Passaggi”, di cui è il direttore artistico: "Rispetto alla stagione di prosa principale che è improntata sulla comicità, sulla leggerezza, sulla risata, ma di certo non banale – dice Tosoni-, Sotto Passaggi ci dà una finestra un pochino più ampia su un teatro contemporaneo che può essere guardato da un punto di vista testuale così come da quello della rilettura dei classici. Importante è che siano spettacoli con elementi innovativi e professionisti del settore, meno conosciuti ma di una dignità artistica pazzesca". Spiega, poi, che la rassegna "si chiama Sotto Passaggi perché passa sotto il teatro ufficiale e che un’altra sua caratteristica è quella di mescolare le produzioni locali con quelle nazionali. Pertanto avremo due spettacoli marchigiani (uno di Proscenio ed uno di Mizar) e due vengono da fuori, quest’anno entrambi dalla Toscana". Come ultima annotazione, prima di passare ad illustrare i 4 titoli della rassegna, Tosoni sottolinea il prezzo abbordabile della rassegna: 10 euro (ridotto 8) e con l’abbonamento ai 4 spettacoli se ne pagano 3. Secondo lui: "Una proposta culturale tra le più interessanti e originali con la speranza di rendere il teatro di Porto San Giorgio una realtà culturale sempre più riconoscibile, qualificata e all’avanguardia". Con le rappresentazioni si comincia alle ore 21,15 di venerdì prossimo con “Ubu re ubu chi’’? A seguire il 26 febbraio (ore 18) “Prima di ogni altro amore” Incanto per Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, con interpreti protagonisti Gea Rambelli e Stefano Tosoni; alle ore 21,15 del 18 marzo “Frantumi” spettacolo di teatro danza; il 30 aprile (ore 18) “Divina commedia al bar”.

Ecco il commento dell’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti: "Con la prosa siamo arrivati all’esecuzione del quarto appuntamento conseguendo risultati che speravamo ma non avevamo la certezza di raggiunger. Ne dobbiamo ringraziare il direttore artistico Tosoni, Proscenio e Amat". Sulla stessa lunghezza d’onda Raimondo Arcolai dell’Amat: "La nostra collaborazione con il Comune di Porto San Giorgio è ottima e costante. Un teatro quello sangiorgese che si sta ponendo al centro dell’attenzione per quello che fa: una stagione molto ricca il cui merito principale spetta a Tosoni e a coloro che lavorano con lui".

Silvio Sebastiani