La protesta degli operatori sanitari

Saranno di fronte all’ospedale a partire dalle 13 di oggi sindacati, rappresentanti dei lavoratori, gli operatori della sanità, per parlare di un disagio profondo che va avanti da troppo tempo. La Cisl Fp invita i cittadini ma soprattutto i sindaci del territorio "a non lasciare soli gli operatori della Ast di Fermo nelle loro legittime richieste di essere trattati con dignità e non come numeri o caselline da riempire o spostare alla bisogna. Ne vale dell’efficienza dei servizi resi ai cittadini. Cari sindaci, senza operatori motivati ed in numero adeguato, i vostri cittadini non potranno mai avere risposte adeguate alle richieste legittime di prestazioni sanitarie, di prevenzione ed in tempi accettabili".