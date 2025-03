La protesta degli studenti del liceo artistico

Un presidio per dare voce agli studenti, per capire che momento st vivendo la scuola. Scioperano gli studenti dell’Artistico di Fermo dopo quello che viene definito "un rocambolesco cambio in corsa della presidenza dell’istituto e il taglio drastico del fondo per le gite scolastiche". Non è stata indolore la fusione tra il liceo artistico e il classico con le scienze umane, complesso il percorso e importanti i cambiamenti che non sempre sono stati condivisi e quindi compresi dai ragazzi. Secondo Marco Cipriano dei Giovani comunisti la protesta riguarda anche altri temi più generali, come la gestione dell’alternanza scuola lavoro e dalla costante mancanza di fondi per le scuole: "Il liceo artistico di Fermo è l’esempio lampante del modello d’istruzione targato Valditara: disservizi, amministrazione assente, ulteriori tagli ai fondi pubblici. Saremo presenti, come anche la Rete degli Studenti Medi ed il Collettivo Argali, perché comprendiamo le richieste del corpo studentesco e saremo sempre con loro nella lotta per abolire il Pcto, per un piano di ampia riforma e rifinanziamento della scuola in senso democratico, pubblico e laico e contro l’incessante aziendalizzazione e distruzione di questo servizio essenziale e diritto umano". Anche Sinistra Italiana esprime vicinanza e sostegno alle studentesse e agli studenti che, questa mattina manifesteranno "per rivendicare giuste e concrete esigenze locali, ma anche per protestare contro le politiche di attacco alla scuola pubblica".