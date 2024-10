La protesta dei tifosi: "Biglietto troppo caro"

E’ andato in scena sabato nel girone C di prima categoria il primo storico derby disputato al centro sportivo ’Della Valle’ tra Casette D’Ete e Real Elpidiense. Incontro atteso che ha visto festeggiare i locali, vittoriosi 2-0 con reti degli esperti Ramadori e Cerbone. Gara intensa ma corretta in campo che ha avuto una cornice polemica per il costo dei tagliandi. I tifosi, alcune decine in totale, hanno considerato eccessivo il prezzo di 10 euro, scelto per l’occasione. Visto che la struttura lo permette i tifosi hanno fatto il giro dell’impianto, posizionandosi dietro la panchina della propria squadra esibendo lo striscione ’Voi per profitto, noi per passione’.

Nella gironata di ieri la precisazione del presidente del Casette D’Ete Danilo Corradini: "Proprio perché si trattava di un evento una tantum abbiamo pensato di indire la ’giornata biancorossa’ che credo non si facesse da vent’anni e che, come in ogni categoria, implica un incremento del prezzo d’ingresso. Visto l’evento abbiamo pensato che la cosa sarebbe stata accettata con più sportività dato che per chi segue la propria squadra tutto l’anno l’aumento spalmato su 30 gare era davvero irrisorio. Forse ha fatto effetto la doppia cifra ma ripeto non si voleva offendere o limitare nessuno. Dispiace che, tra molti di quelli che sono rimasti fuori (tra l’altro su proprietà privata) per protesta, tantissimi erano giovani under 16 al quale avevamo riservato ingresso gratuito. Per l’occasione abbiamo raddoppiato gli ingressi omaggio per il gruppo squadra della società Real Elpidiense con la quale abbiamo collaborativi rapporti da molti anni soprattutto per il loro settore giovanile che usufruisce del nostro impianto gratuitamente dalla sua apertura. Lungi da noi l’aver pensato di creare disagi così insormontabili per quella che poi è stata una bellissima partita a detta di tutti i presenti".

Roberto Cruciani