La protesta dei trattori arriva nel Fermano

La protesta degli agricoltori che manifestano contro le misure di Bruxelles per il settore, investe anche il Fermano. Dalla Germania alla Francia, Polonia, Grecia e Italia, così come negli altri Paesi Europei, si sente forte il dissenso contro una politica agricola europea che, ad ascoltare gli agricoltori, non solo non tutela il settore, ma lo mette in ginocchio. I motivi principali su cui si fonda la protesta dei produttori sono tutti riconducibili alle misure adottate dal Parlamento europeo che toccano diversamente i vari Paesi. Per l’Italia ed i produttori Fermani, alla base del dissenso degli agricoltori, ci sono i protocolli del Green Deal (comprensivo di un piano di valutazione di impatto per la neutralità climatica finalizzato ad innalzare almeno del 50% la riduzione di gas a effetto serra entro il 2030) bassi salari, eccessiva burocrazia, afflusso incontrollato dall’estero di prodotti agricoli estranei alla produzione da severi disciplinari come quelli italiani e soprattutto la nuova ‘Politica agricola comune’ (Pac) istituita negli anni ’60 a garanzia di intesa tra Europa e agricoltori europei e società, che oggi va a cancellare la mono successione delle colture (divieto di coltivazione dello stesso cereale sullo stesso appezzamento per due o più anni consecutivi) che in certe zone porterà a produrre la metà del grano rispetto a prima. Nel mirino anche l’aumento delle tasse ed il taglio ai sussidi agricoli. Molti agricoltori del Fermano erano alla manifestazione a Civitanova dei giorni scorsi.