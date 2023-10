La Protezione Civile a Porto San Giorgio domenica in campo

Anche Porto San Giorgio partecipa domenica prossima, 15 ottobre, alla giornata nazionale della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, l’appuntamento è in piazza Matteotti. Oltre al punto informativo, che sarà attivo dalle ore 9 alle 16, quest’anno c’è un appuntamento speciale: Trekking a monte cacciu’. I volontari del gruppo comunale di protezione civile accompagnerà chi vuole ad un percorso di circa 2 km sul monte Cacciù alla conoscenza del territorio e delle sue fragilità. La partenza è prevista alle ore 10.30 dal gazebo di Io Non Rischio in Piazza Matteotti. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas e tante altre associazioni oltre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci., Associazione Nazionale Comuni Italiani.