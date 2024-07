La protezione civile apre il campo scuola

Porto San Giorgio avrà il campo scuola della protezione civile, il gruppo comunale di quest’ultima grazie in particolare al suo coordinatore, Luciano Pazzi, sempre tra i primi a prendere atto e ad assumere l’ iniziative rispetto alle disposizioni o novità che dovessero insorgere. Ed è stato tra i primi anche a dare la disponibilità per la realizzazione del campo scuola promossa in tutta Italia dal ministero dell’interno con la protezione civile. Dei 6 campi da istituire concessi alla regione Marche uno, unico nel comprensorio fermano è andato a Porto San Giorgio. E ieri in una conferenza stampa presieduta dal sindaco Valerio Vesprini, Luciano Pazzi ha spiegato il funzionamento della nuova struttura: "Niente a che vedere – sono le sue parole – con i campi scuola della Parrocchia che magari svolgono attività di carattere religioso, nel caso nostro la prima parte della giornata sarà in simbiosi con tutti i componenti della protezione civili a livello nazionale quindi vigili del fuoco, polizia di Stato, guardia di finanza e quant’altri, l’intera mattinata destinata alla formazione". Sono 20 tra ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni che frequenteranno il campo.

La loro partecipazione è gratuita, la durata va da martedì 6 agosto quando i genitori porteranno i figli a domenica 11 agosto quando torneranno a prenderli. La location di svolgimento del campo in un primo momento era stata individuato nel campo sportivo vecchio è stata poi cambiata con l’impianto sportivo Ala Azzurra. Pazzi ha poi proseguito nell’illustrare le attività giornaliere: "Dopo la mattinata dedicata alla formazione un momento di svago nel pomeriggio con biliardino,ornei di calcetto. Per il dopo cena organizzeremo degli spettacolini, Per la sicurezza abbiamo 3 persone con turni di 8 ore ciacuna. I pasti saranno serviti dalla società partecipata Sgd. I ragazzi dormiranno in tenda, la domenica sarà dedicata ai saluti alla consegna degli attestati di partecipazione alla presenza delle autorità. Circa le attività giornaliere, troveremo spazi anche con delle simulazioni come di qualche piccoli incendio da spegnere e terremo contatti per eventuali brevi dimostrazioni con l’associazione tiro alla fune e il gruppo cinofilo dl fermo e la Croce Azzurra". In chiusura l’intervento del primo cittadino il quale ha definito lodevole l’iniziativa del campo scuola perché soprattutto riservata ai ragazzi. Ma ha voluto ringraziare il gruppo comunale della protezione civile per la sua efficienza, l’impegno e la disponibile in ogni circostanza nonché per l’attività informativa che rivolge alla popolazione per le situazioni di rischio.

Silvio Sebastiani