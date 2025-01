La Protezione civile il brindisi per iniziare bene il nuovo anno

Un riconoscimento per il lavoro svolto e per scambiarsi gli auguri. Nei giorni scorsi presso la sala consiliare di Montegiorgio l’Amministrazione di Montegiorgio, guidata dal sindaco Michele Ortenzi, insieme alla Giunta costituita da Alan Petrini, Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti, hanno incontrato i membri del gruppo volontari della Protezione civile comunale per la consegna delle nuove divise. L’occasione per scambiarsi gli auguri delle festività, ma soprattutto per ringraziare il grande lavoro che i volontari della Protezione civile svolgono durante tutto l’arco dell’anno con passione e dedizione verso il territorio al fine di garantire la sicurezza, non solo nelle occasioni di emergenza, ma anche nelle numerose iniziative che l’Amministrazione e le varie associazioni svolgono. Il tutto in attesa che venga avviato il cantiere che consentirà di costruire a Piane di Montegiorgio, in quella che ormai è stata denominata piazza Colonna, la nuova struttura strategica che ospiterà appunto la sede operativa della Protezione civile comunale, che

ospiterà un garage per il deposito mezzi, una sala dedicata alla formazione del personale volontari e una sala logistica per coordinare le attività.

