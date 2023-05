La Protezione civile torna in classe

Dopo due anni di assenza causa Covid, la Protezione Civile sangiorgese è tornata a parlare di ’Prevenzione e soccorso’ agli studenti. Lo ha fatto ieri, attraverso il proprio personale, con le prime classe della media Nardi. Il progetto formativo, avviato nel 2007, mira a presentare le attività dei volontari, le norme comportamentali da adottare in caso di calamità ed il Piano di emergenza comunale. L’obiettivo è diffondere la cultura della Protezione civile e sensibilizzare i ragazzi ad un sano e corretto senso civico. r stato un grande piacere aprire l’incontro e parlare ai ragazzi dell’importanza dell’informazione e della prevenzione – ha detto il sindaco, Valerio Vesprini, dopo essere intervenuto per un saluto –. La lezione con i volontari è stata interessante e coinvolgente, i presenti hanno seguito con attenzione e posto numerose domande sui rischi del territorio e sull’impegno dei volontari". Il ciclo proseguirà: la prossima settimana è in programma un incontro nell’istituto comprensivo.