La Provincia tra cantieri e milioni: "Gli interventi su scuole e strade"

Non perde mai il controllo delle situazioni l’architetto Gianluca Rongoni, per carattere e preparazione, a lungo è stato dirigente comunale, a Porto San Giorgio e poi a Fermo, oggi è alla guida di gran parte dei settori di competenza della Provincia di Fermo, l’ambiente, dallo scorso marzo, e da ottobre anche viabilità e patrimonio che poi vuole dire lavori pubblici e gestione degli edifici sede di scuole superiori del territorio fermano.

Un tempo di grande fermento, di cantieri aperti, di appalti milionari, in che contesto si trova ad operare la Provincia di Fermo?

"In questo momento ci sono da gestire i fondi Pnrr, come in tutta Italia, i fondi sisma, come in gran parte del centro Italia, e poi i fondi per la viabilità di servizio al nuovo ospedale, situazione che abbiamo solo noi. Il che significa gestire con sei funzionari cinque cantieri aperti intorno all’ospedale, tutti i lavori per le scuole, tutti gli interventi per la ricostruzione".

Partendo dalle strade, il punto sui cantieri più significativi? "Intanto, si sta lavorando alla rotatoria sulla Mezzina, strategica proprio per entrare nell’area del nuovo ospedale. Consistente anche l’intervento sulla cosiddetta strada ‘corta’ per Torre San Patrizio, oggi chiusa per ampliamento. C’è bisogno di tempi lunghi perché è un intervento importante, l’obiettivo è cercare di riaprire il prima possibile la rotatoria in Mezzina per dare accesso a Torre San Patrizio da lato est".

Molto atteso l’allargamento della Lungotenna.

"Si sta lavorando alacremente sul primo tratto, tra il 2024 e il 2025 si arriverà alla prosecuzione fino alla zona industriale San Marco alle Paludi, con altri 10 milioni di euro di finanziamento regionale. Sempre compito della Regione sarà proseguire fino al casello di Porto Sant’Elpidio con risorse per altri 24 milioni".

Sono finalmente ripresi anche i lavori per la bretella di Molini, fino alla rotatoria vicina al palazzo dei produttori, a che punto siamo in questo caso? "Ci sono tempi tecnici da rispettare ma i lavori proseguono, l’85 per cento del percorso è fatto, fino al palazzo dei produttori. Con il collegamento al casello dell’autostrada e alla Mezzina si sta abbozzando l’idea di una mare monti, nei progetti della Regione fino al 2032 si tiene presente l’esigenza di arrivare almeno alla rotatoria Nero giardini. Intanto posso dare buone notizie per l’attesissima rotatoria San Tommaso che nel giro di un mese si comincerà a utilizzare, si sta per procedere con i lavori da fare sugli spazi antistanti gli edifici su lato est. Devo dire che tutti i lavori in campo creano un disagio ma è un passaggio obbligato per avere una viabilità migliore di accesso ad una zona, quella dell’ospedale, che sarà sempre più frequentata, ma anche per tutta la Provincia che comunque necessitava di strade adeguate".

Altro nodo di un incarico delicatissimo è quello legato alla situazione scuole, anche qui cantieri in corso.

"Lavoriamo grazie a rapporti cordiali e collaborativi con le dirigenze scolastiche. Cominceranno i lavori di adeguamento sismico dell’Ipsia, per cui stiamo studiando tre soluzioni per delocalizzare i ragazzi, e per il Carducci dove invece potremo lavorare coi ragazzi spostati in un’aula. È quasi finito il cantiere per la sostituzione dei tetti del triennio del Montani, pronto entro marzo, e si sta lavorando al convitto dove c’è un intervento di 6 milioni di euro. Complesso il cantiere per il liceo classico ma in accordo col comune, anche per garantire sicurezza e percorribilità delle strade per i mezzi di soccorso, siamo arrivati ad una soluzione che vedrà una gru su un sottopasso. Il nuovo edificio per il liceo è comunque nei programmi, siamo al progetto definitivo ma rispetto al valore iniziare del finanziamento, sui fondi della ricostruzione, che era di 8 milioni ne serviranno altri 5 o 6 per il continuo rialzo dei prezzi".

Mentre si comincia a ragionare sulla possibilità di ampliare il liceo scientifico, sempre in carenza di spazi, stanno nascendo nuove palestre e una è in cantiere proprio di fronte alla sede della Provincia, al servizio dei Geometri e del liceo artistico ma anche dei ragazzi dell’informatica Montani.

"Il progetto enorme è quello del Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio che ci impegnerà già dal prossimo marzo, 25 milioni di appalto complessivo, da spendere in 24 mesi".

Una Provincia snella, si diceva, nei mesi scorsi sono stati assunti per concorso due funzionari e due istruttori tecnici.

"La forza lavoro è sempre la stessa, conclude Rongoni, 6 persone alla viabilità e altrettanti al patrimonio, però devo dire che sono colleghi di grandissima professionalità e esperienza, il merito va a tutti loro se i cantieri vengono aperti, il nostro compito è solo realizzare quanto più possibile per i cittadini".

Angelica Malvatani