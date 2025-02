"La qualità sempre al primo posto"

Sciarpe scaldacollo in cachemire ripiegate a forma di simpatici e colorati ‘croissant’; sciarpe e cuffie in mohair soffici come nuvole; cuffie e mantelli in cachemire con pelo applicato in pezzi unici; le simpatiche cagoules (sorta di cappucci in lana, allacciati al collo) e poi i cappelli, di ogni forgia. Ma anche stavolta, nello stand del cappellificio Marini Silvano negli spazi del Mipel alla fiera Rho a Milano, ci sono novità.

Naida Marini, a chi sono piaciute di più le novità che avete portato in fiera quest’anno?"Sono piaciute molto a clienti giapponesi, francesi, canadesi".

Ci fa qualche esempio?"Il riferimento è ai cappelli a tesa larga con ricami realizzati a mano. Il nostro cappellificio di Montappone punta a proporre prodotti che esulano da target più squisitamente commerciali. Investiamo molto nello stile, nella ricerca per trasmettere personalità ai nostri prodotti e, in questo modo, riusciamo a differenziarci e a fidelizzare i nostri clienti che, da noi, sanno di trovare ogni volta cose nuove e diverse, sempre realizzate con materiali di qualità".

Marini, è importante l’investimento nella propria azienda?"Essenziale per mantenere uno standard elevato che, oggi, può fare la differenza".

Da pochissimo tempo, inoltre, il cappellificio ha dato il via a un nuovo progetto."Abbiamo prodotto una prima collezione completa di maglieria per neonati, da 0 a 12 mesi. Un bell’investimento ma i primi riscontri ci incoraggiano a proseguire".

Marisa Colibazzi