La quattro giorni del Bababoom. Musica, yoga ed eventi per tutti

L’attesa è finita. La dodicesima edizione del Bababoom Festival, l’evento che da oltre un decennio definisce l’estate reggae italiana, svela il suo programma completo, confermandosi un appuntamento imperdibile. Dal 23 al 27 luglio 2025, la spiaggia di Marina Palmense si trasformerà ancora una volta in un villaggio globale, un’oasi di musica, arte e condivisione. Quest’anno, il festival promette un’edizione memorabile, consolidando la sua identità di evento trasversale, capace di unire le sonorità classiche della Giamaica alle più potenti vibrazioni della scena dub e jungle, il tutto in una cornice naturale unica, tra il mare e le colline marchigiane.

Si Parte con l’Energia di General Levy, il giovedì 24 luglio protagonisti Radici nel Cemento e la Scena Italiana. Il venerdì è la notte della superstar Alborosie che torna ancora una volta a Fermo proprio per il Bababoom. Il sabato 26 luglio la scena è per il Reggae Conscious del Grammy Winner Kabaka Pyramid, prima del gran finale di Sound System Culture. Nel mezzo, il meglio del panorama reggae italiano e internazionale, per una festa da vivere in mezzo alla natura.

Il festival è un’esperienza totale che va oltre i concerti serali, con un programma diurno ricco e variegato per corpo, mente e spirito. La Beach Yard è il cuore pulsante delle attività diurne (14:00-19:00). Un’ampia area sulla spiaggia a ingresso gratuito con showcase di artisti, dj set e l’atmosfera perfetta per godersi il mare e la musica. La Beach Yard sarà anche il quartier generale della radio ufficiale del festival, con dirette, interviste esclusive agli headliner e approfondimenti che andranno in onda dal mattino fino a sera.

Il festival è un museo a cielo aperto con sessioni di Live Graffiti dove artisti daranno vita a opere d’arte durante i giorni dell’evento. Per chi vuole diventare parte dell’opera, sessioni di Body Painting trasformeranno i corpi in tele viventi. Un’attenzione particolare è dedicata al benessere psicofisico. Lo Space Buddha offrirà un’oasi di pace per meditazione e mindfulness. Sarà inoltre attivo uno Sportello d’Ascolto, con il supporto di sociologi e psicologi professionisti a disposizione del pubblico. E ancora lezioni di percussioni africane, yoga al sorgere del sole, capoeira, danze tradizionali e tanto altro.

L’area dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie è il Babyboom, e a completare l’offerta, un grande mercato con artigianato da tutto il mondo, dischi in vinile e abbigliamento, affiancato da un’ampia scelta gastronomica di qualità, con opzioni per tutti i gusti. Le prevendite sono aperte.