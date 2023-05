La rabbia degli artigiani Servono 186 giorni di lavoro per riuscire a pagare le tasse

Su 365 giorni, gli artigiani di Fermo ne devono lavorare 186 per pagare i tributi. Ne restano 179 per iniziare a guadagnare per sé. In sostanza, la metà del lavoro se ne va in tasse. E dire che l’imprenditore fermano medio potrebbe anche ritenersi più fortunato rispetto ai suoi colleghi marchigiani: è quanto emerge dal report dell’Osservatorio Cna sulla tassazione chiamato ’Comune che vai, fisco che trovi’, presentata a Roma, alla presenza del vice ministro all’Economia Maurizio Leo. L’Osservatorio ha analizzato 114 Comuni italiani: il total tax rate, cioè la tassazione a cui è sottoposta l’impresa, nel Comune di Fermo si attesta al 50,9%, contro il 52,7% valore medio italiano; il 4 luglio è la data da segnare sul calendario, cioè il giorno in cui, secondo lo studio condotto, si smette di lavorare per pagare le tasse e si inizia a lavorare per i consumi famigliari. A livello nazionale il tax free day è il 10 luglio. Questi numeri posizionano Fermo al 14esimo posto su 114 Comuni, quindi tra quelli con la tassazione relativamente più conveniente: in testa c’è Bolzano con il 46,7%, chiude Agrigento con il 58%; gli altri capoluoghi di provincia delle Marche occupano la classifica dal 42esimo posto in giù. "Non c’è di che festeggiare, questo è sicuro", è l’amaro commento del Presidente Cna Fermo Emiliano Tomassini, che però sottolinea: “I dati evidenziano una variazione che vede il total tax rate ridursi di 7 punti percentuali e mezzo, visto che nel 2019 si pagavano il 58,4% di tasse, in linea con la riduzione media nazionale. Senza dubbio, ad incidere sono state alcune azioni su cui la Cna ha lavorato molto, come la deduzione Imu del 100%, l’eliminazione dell’Irap e la rimodulazione dell’Irpef. L’obiettivo deve essere abbassare ancora di più la tassazione e soprattutto migliorare i servizi offerti".

Spiega il Direttore Generale Andrea Caranfa: "Imprenditrici e imprenditori meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo. Le differenze nella tassazione dipendono dalla Tari e dalle rendite catastali, che non sono allineate ai valori commerciali. Anche se la pressione fiscale è scesa, resta comunque elevata. Dallo studio emerge purtroppo che ad una tassazione alta corrispondono i servizi peggiori. Questo non aiuta la voglia di fare impresa". A complicare la vita dell’imprenditore ci sono poi ben noti problemi quali la mancanza di manodopera, la crisi energetica e il rebus dei crediti incagliati nei cassetti fiscali: "Le piccole imprese – osserva Tomassini – fanno molta fatica di fronte ai repentini cambiamenti di uno scenario in continua evoluzione, altalenante, che genera forte incertezza e preoccupazione".