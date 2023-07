La rabbia dei balneari "Servono più parcheggi"

"Più o meno è il movimento di sempre, quello pre Covid naturalmente". Rodolfo Ragaglia, titolare dello chalet Vela, nell’avvio della stagione 2023 non nota segni di un turismo in crescita, ma neanche in regressione: "Questo – precisa – riguarda sia i turisti italiani che gli stranieri, presenti questi ultimi con i soliti olandesi e inglesi". Secondo lui, il problema dei problemi per Porto San Giorgio è il lungomare, specie la zona centrale: vuoi perché il numero dei posti auto è stato dimezzato, vuoi perché è attraversata dalla ciclabile, vuoi perché è interessata dall’isola pedonale. Ragaglia riferisce di un turista di Roma, esacerbato dal fatto di dover girare a vuoto e a lungo per rimediare un parcheggio.

A questo proposito, i balneari fanno sapere che stanno ricevendo cancellazioni di prenotazioni perché purtroppo le persone girano anche 45 minuti e non trovano un posto per sistemare la macchina. C’è pertanto un coro di malcontento. Il titolare del Bar Vela, pur ammettendo che non è affatto facile, ritiene comunque di fondamentale importanza che l’amministrazione comunale assuma provvedimenti per la viabilità e i parcheggi. Tra le ipotesi ci pososno essere: attuazione di un bus navetta che dai grandi parcheggi periferici porti la gente al centro, un migliore sistema di segnalazioni, la costruzione di un multiparking. Quanto alla pista ciclabile servirebbe a poco o nulla allo scopo. Tra l’altro il turista non ne usufruisce perché non arriva con la bici e a Porto San Giorgio e non la trova neanche in affitto. Tornando ad esaminare l’andamento del movimento turistico osserviamo che sabato scorso la città era davvero strapiena con lunghe file ai ristoranti. Questo vuol dire che i turisti ci sono. "Però – puntualizza Ragaglia – era sabato e per avere un quadro più realistico della situazione bisogna effettuare delle verifiche pure gli altri giorni della settimana. Inoltre, andando ad esaminare la tanta gente di sabato, si scopre trattarsi di ragazzini di 18, 19 anni che frequentano gli chalet in cui fanno musica, il sabato e la domenica".

Da ultimo Ragaglia accenna all’affittanza estiva quale efficace metodo di fare turismo: "Occorrerebbe fare come in montagna dove sistemano le abitazioni in maniera precisa e confortevole e poi l’affittano a settimane. Da noi si sente parlare solo delle lamentele di turisti che non trovano l’abitazione in buono stato e neanche attrezzata. In merito a ciò sostiene che L’amministrazione potrebbe assicurare degli incentivi a chi sistema la casa da affittare per l’estate".

Silvio Sebastiani