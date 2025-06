La rabbia dei residenti in contrada Da Sole: "Serve il nuovo asfalto"

Ci sono strade provinciali completamente dissestate e gli enti fanno davvero fatica a stare dietro a ogni situazione. I residenti di contrada Da Sole a Lapedona però, non riescono più a sopportare una situazione che va avanti da anni, ogni volta che escono di casa in auto, in moto o in bici, fanno gli scongiuri auspicando di non subire danni ai mezzi o peggio ancora fisici per il rischio di cadute. Gli abitanti hanno più volte segnalato agli organi competenti la situazione disastrosa della carreggiata, ma non riescono a farsi ascoltare.

La strada in questione è la provinciale SP 255 che da Lapedona SP 35 zona campo sportivo, scende fino alla statale 16 nei pressi del villaggio turistico Mirage. Abbiamo cercato di capire se si tratta di una strada di interesse ed emerge che lungo quel tratto ci sono circa venti famiglie compresa una struttura turistica e uno studio odontoiatrico, pertanto zona piuttosto trafficata.

"La strada è tappezzata di buche è necessita di un nuovo asfalto – ci scrive un residente esausto – ma è anche necessario ed urgente procedere alla decespugliazione dei margini della carreggiata".