La rabbia del Distretto del Cappello "Così si penalizzano le nostre aziende"

"Per le aziende del Distretto del cappello essere rimaste tagliate fuori dalla Zes (Zona Economica Svantaggiata), rappresenta un colpo che avrà ripercussioni nel prossimo futuro". Già alcuni giorni fa commentando i dati del primo trimestre del 2023 per le vendita dei cappelli, molto positivi in fatti di importazione ed esportazioni, Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello della Federazione italiana TessiliVari, aveva sollevato diverse carenze storiche per le aziende del territorio. "Siamo fuori dalla Zes per questioni che francamente non capiamo – spiega Paolo Marzialetti – riconosciuta anche dall’Unione Europea per le regioni del sud fino all’Abruzzo, ma includendo i Comuni della Bonifica del Tronto, tralasciando cervelloticamente e inspiegabilmente i Comuni del Distretto che sono situati tutti all’interno del Cratere sismico, perdendo così un’occasione irripetibile. Abbiamo chiesto ripetutamente per anni la Decontribuzione del 30% anche per le nostre aziende, come già avviene per quelle dei Comuni della Bonifica del Tronto. Tale misura era ed è essenziale ed irrinunciabile, ma la politica di ogni colore e livello non è stata in grado di imporre ad ogni costo questa, che era un priorità che avrebbe reso realmente competitivi i nostri distretti produttivi compreso quello del cappello sia nei confronti delle altre regioni del meridione già incluse nella precedente Zes, sia verso altri paesi produttori a livello internazionale. Accontentandosi invece di misure a corto raggio con una prospettiva di pochi anni, senza avere una visione economica strutturale e di lunghissimo respiro".

Ma ci sono anche altri temi caldi che restano ancora in sospeso. "Come abbiamo più volte sostenuto siamo ancora qui a chiedere – conclude Marzialetti – l’implementazione dei sistemi di trasporto viario, ferroviario ed aeroportuale carenti sotto tutti i punti di vista nella nostra Regione, che farebbero uscire il nostro Distretto dall’isolamento infrastrutturale in cui si trova ora. C’è il persistente problema della scarsità di manodopera specializzata, legata al ricambio generazionale ed alla formazione da portare avanti in modalità permanente all’interno delle aziende. E’ fondamentale collaborare con gli Istituti tecnici e professionali a partire dall’orientamento dei ragazzi e con le famiglie, oltre alla collaborazione con le Università, anche alla luce delle nuove e future applicazioni legate all’Ai (Intelligenza Artificiale)".

a.c.