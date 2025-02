La rabbia di Brini:: "Meritiamo rispetto"

Decisamente arrabbiato nel post gara Fabio Brini cui la direzione di gara non è affatto piaciuta nella gestione generale ma soprattutto ai ragazzi. "Non devo dire nulla ai ragazzi, hanno messo tutto quello che avevano in campo. Gli episodi hanno condizionato la partita. Se il rigore c’era in realtà per me il fallo è iniziato fuori, il gol regolare annullato a Bianchimano proprio un minuto prima del raddoppio. Sono episodi che ci condannano in questo momento. Una città come Fermo deve avere il rispetto che merita e sono convinto che questo oggi non ci sia affatto stato. Questo non modifica il percorso che dobbiamo fare e la differenza la fa la classifica. Ma il rispetto ci deve essere per tutti e per Fermo, non siamo qui a fare passeggiate. Se gli altri sono più forti gli battiamo anche le mani, ma non in questo modo. Non meritavamo la sconfitta. Nella mia carriera non ho mai parlato degli arbitri e non sono stato mai espulso e neanche ammonito ma oggi ci voleva rispetto che non c’è stato". Sul fronte opposto De Feudis fa i complimenti alla Fermana e alla reazione della sua squadra dopo il ko con la Samb ma ammette: "Ci crediamo e ci proveremo fino alla fine, ma non dipende solo da noi ovviamente, ma di certo non molleremo la presa".