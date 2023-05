La rabbia di quaranta sindaci "Saltamartini risolva le criticità"

Un documento con 40 firme, per mettere nero su bianco le esigenze sanitarie del fermano. Non è stato semplice arrivare ad una proposta condivisa da inviare alla Regione, all’assessore Filippo Saltamartini e al presidente Francesco Acquaroli, per elencare tutte le criticità che occorre colmare "prima di pensare ad un sistema sanitario equo per tutte le province", dicono. Un documento che arriva dopo la conferenza dei sindaci che ha visto la Regione a Fermo per illustrare il nuovo piano socio sanitario, in quella sede i primi cittadini avevano sollevato le problematiche di cui Fermo soffre, la carenza di personale, la mancanza di posti letto di lungodegenza, le criticità nell’integrazione socio sanitaria, nel vuoto dell’emodinamica, nelle problematiche del pronto soccorso, l’unico per tutto il territorio. Adesso toccherà al presidente della conferenza dei sindaco, Paolo Calcinaro, inviare il documento ad Ancona, nel documento c’è tra l’altro la richiesta di un distretto socio sanitario che copra almeno la zona dei Sibillini, visto che la provincia ha tre ambiti socio sanitari di riferimento. La richiesta è per un’emodinamica che sia disponibile sempre e non solo sugli interventi programmati. Un appello anche per la convenzione con la struttura di lungodegenza di Campofilone che può aiutare a colmare il deficit di letti di lungodegenza. Tutti elementi che incideranno sul parere dei sindaci al documento socio sanitario regionale, senza risposte chiare non ci sarà il consenso del nostro territorio.

a. m.