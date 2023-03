La rassegna dedicata alle famiglie

E’ iniziata ieri e proseguirà fino al 18 dicembre con 16 appuntamenti programmati la seconda edizione della rassegna per chi affronta perdite in famiglia, o che gestiscono persone con disabilità. Il progetto elaborato dall’associazione ‘Grande Anima’ di Montegiorgio in collaborazione con il Comune si terrà in appuntamenti programmati all’interno del cineteatro Manzoni, palazzo Sant’Agostino e palazzo Alaleona con esperti di vari settori: psicologi, sociologi, esperi sanitari per elaborare attraverso confronti diretti, ma anche con incontro di lettura e visioni di cinema argomenti come spiritualità, amore, fragilità, gratitudine e relazioni. La rassegna lo scorso anno aveva raccolto grande entusiasmo e partecipazione. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 1 aprile alle 15 sul tema ‘Fragilità’ con un laboratorio esperienziale. Per ulteriori info sul programma 333-6878233.

a.c.