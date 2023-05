La rassegna musica incantatrice oggi a teatro

Per la rassegna musica incantatrice alle 17,30 di oggi, nel teatro comunale di Porto San Giorgio andrà in scena “Follie! Follie! La pazzia in musica’’ con la partecipazione dei soprani Anastasiia Petrova e Melissa D’Ottvi, del mezzosoprano Aleksandra Metelova, al flauto Olena Kocherga, al pianoforte Mari Batilashvili e Vincenzo De Blasis. Musica di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Georges Bizet. Direzione artistica del soprano Stefania Donzelli. Ingresso libero. Info 338 3952154. Per la rassegna “Musica incantatrice” sono già andati in scena “Antico ma non troppo”, “Donne in divisa” e “Zarzuela che passione”. In occasione dello spettacolo donne in divisa la Commissione per le Pari Opportunità ha incontrato e premiato le donne in servizio presso le forze militari e dell’ordine.