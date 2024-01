La rassegna ’Parlare Futuro’ ospita il giornalista Francesco Vitali Gentilini

La rassegna ’Parlare Futuro’ prosegue il suo percorso con un terzo appuntamento, il 13 gennaio alle ore 17.30 nella splendida cornice della Biblioteca Romolo Spezioli di Fermo, con l’autorevole giornalista Francesco Vitali Gentilini, intervistato da Angelica Malvatani. Vitali Gentilini illustrerà il suo libro Le immagini non mentono quasi mai dedicato alla vita e alle opere del videoreporter, giornalista Claudio Speranza, testimone di 50 anni della nostra storia nazionale, un momento che sarà anche l’occasione per ragionare di comunicazione, di televisione, di questi tempi difficili. La rassegna Parlare Futuro, alla sua tredicesima edizione, ha il patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea legislativa delle Marche, di cinque Comuni (Fermo, Monte San Pietrangeli, Osimo, Montecosaro, Grottazzolina) e di numerosi sponsor privati. Come ogni anno, ha il suo filo conduttore dedicato quest’anno alla cura intesa come amore e dedizione per l’esistere e l’esistente. Sulla scia del fil rouge si muoverà l’intervista al giornalista Francesco Maria Gentilini e al suo libro Le immagini non mentono quasi mai, dove con una lunga intervista in più sezioni, con un prezioso materiale fotografico, con la prefazione di Nuccio Fava e con l’intervento critico di Antonio Catolfi, è raccontata l’avvincente percorso professionale e umano di Claudio Speranza, videoreporter della Rai che ha lavorato in 151 paesi. Ingresso libero e gratuito, per info: 3384162283