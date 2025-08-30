La rassegna tra cinema e sociale ’Oltre le mura’ in quattro film

La salute mentale torna al centro del dibattito pubblico con Oltre le mura, la rassegna cinematografica che, attraverso il linguaggio del cinema, intende abbattere le barriere invisibili di stigma, indifferenza e isolamento che ancora oggi circondano chi vive situazioni di fragilità psicologica e i loro familiari. Se ne parla grazie ad una serie di film che fanno riflettere, emozionano, infastidiscono, la rassegna è promossa dalla Fattoria Sociale Montepacini in collaborazione con il Circolo del Cinema Metropolis, Psiche 2000, il Gruppo Famiglia Arras e Fada – associazioni di familiari e realtà attive nella promozione della salute mentale sul territorio.

"Se le mura dei manicomi italiani sono state abbattute con la legge Basaglia nel 1978, nuovi muri – meno visibili ma ugualmente opprimenti – continuano a ergersi: muri fatti di solitudine, povertà, disattenzione", spiegano i familiari dei malati, spesso costretti ad aiutarsi tra loro per avere servizi e possibilità. Oltre le mura vuole proporre uno sguardo diverso, più umano e comunitario, per riflettere insieme sulla storia, sull’evoluzione e sull’attualità dei servizi di salute mentale. Attraverso un ciclo di quattro film e documentari, la rassegna ripercorre la memoria del passato e la realtà contemporanea, stimolando un confronto aperto tra cittadinanza, operatori, famiglie e persone direttamente coinvolte.

"L’obiettivo è chiaro, concludono gli organizzatori, creare spazi di consapevolezza, dialogo e partecipazione attorno a temi che non possono essere relegati a una dimensione individuale ma richiedono un impegno collettivo, politico e civile". Le proiezioni si terranno ogni mercoledì di settembre alle ore 21:15 presso la Fattoria Sociale Montepacini. Il primo evento è il 3 settembre con Matti da slegare (Italia, 1975), il 10 settembre – Disco Boy (Italia, 2023), il 17 settembre – Kripton (Italia, 2023), il 24 settembre – Sull’Adamant (Francia, 2023).

"Questa iniziativa rappresenta il primo passo verso un più ampio programma di incontri e attività pensati per diffondere una cultura della salute mentale basata sul rispetto dei diritti, la riduzione dello stigma e l’inclusione sociale", spiega Elisabetta Baldassarri, eletta da poco nuova presidente del direttivo di Montepacini.