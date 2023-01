"La Regione deve fermare i licenziamenti"

Il caso dei licenziamenti di alcuni addetti alle pulizie di bus e uffici Steat arriva in Regione. A sollevare il caso è il consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti. "La Regione Marche deve intervenire per tutelare il lavoro e scongiurare il licenziamento degli addetti alla pulizia degli autobus e degli uffici della Steat Spa di Fermo – dice –. L’affidamento del servizio a una nuova società, la quale ha già annunciato che non assumerà il personale in uscita, non può essere pagato dai lavoratori. Questi licenziamenti sono inaccettabili in un appalto espletato da una società a capitale pubblico, vogliamo conoscere dalla giunta regionale se e quali azioni intenda intraprendere a tale scopo nei confronti di Steat Spa, della Provincia di Fermo e del Comune di Fermo".