La Regione finanzia la ciclopedonale a Sant'Elpidio a Mare

Ammonta a 120mila euro il contributo stanziato dalla Regione Marche, "grazie all’interessamento della consigliera Jessica Marcozzi" ha precisato il sindaco Alessio Pignotti, destinato al primo stralcio di un intervento di riqualificazione dell’ex campo ‘Berdini’, nella frazione Luce, dove sarà realizzata, in tempo per la prossima primavera, una pista ciclopedonale ad anello. Nell’area in questione, in via Piannenza, insisteva un campo sportivo (di dimensioni non regolamentari) la cui cura, a tutt’oggi, è affidata (dietro corresponsione di un contributo annuale del Comune) alla società ciclistica O.P. Bike, guidata dal presidente Stefano Offidani "che, - ha aggiunto Pignotti – è il nostro referente in quella zona e, curando la manutenzione con particolare meticolosità, ne ha migliorato sensibilmente il decoro, oltre che utilizzarla per le attività ciclistiche". L’anello ciclopedonale, con annessi spogliatoi, sarà realizzato in tempi brevi considerato che c’è già il progetto e, adesso, anche la copertura finanziaria, e potrà essere utilizzato sia da ciclisti, sia per camminate e corse. Dopo la prima tranche, inoltre, l’intervento sarà completato con un impianto di illuminazione, oltre ad aree attrezzate con giochi per bambini. "Siccome sta passando il messaggio che a Luce l’amministrazione non ci pensa e quindi sta restando indietro rispetto alle altre, con questo provvedimento confutiamo le dicerie – hanno detto la Marcozzi all’unisono con Pignotti e l’assessore allo sport, Roberto Greci – in quanto, dovendo scegliere dove investire il contributo regionale, abbiamo scelto di farlo proprio in quella parte del territorio". "Grazie a Comune e Regione – ha concluso Offidani – per un’opera che speriamo di ottenere il prima possibile per poterci avviare l’attività della prossima stagione".

Marisa Colibazzi