La Regione incorona l’artista Timi, è ’Maestro artigiano doratore’

Grande successo per il primo dei nove laboratori d’arte proposti dall’Antica Bottega dei Mestieri Rari’ nel progetto ideato dall’Associazione per le Idee. Giovedì negli gli splendidi spazi del nuovo Museo Archeologico a Fermo in largo Maranesi, e per tutti i giovedì di luglio e agosto in occasione del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato, sono stati protagonisti gli antichi mestieri. L’ obiettivo è recuperare la cultura dei nostri nonni grazie a due insegnanti- animatori che, parlando anche spagnolo e inglese, sono pronti ad accogliere pure i numerosi turisti che affollano la manifestazione: Javiera Castro Aste e William Timi al quale, è stato conferito il riconoscimento di ‘Maestro Artigiano Doratore’ da parte della Regione Marche, per mano dell’assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini.

"Tale qualifica, oltre quella di ‘Bottega Scuola’ per il mio laboratorio, mi permetterà di partecipare a bandi dedicati e fare formazione nel programma di alternanza scuola-lavoro per gli studenti degli istituiti artigianali – ha spiegato Timi – nel frattempo, per l’estate appena iniziata, proponiamo diversi incontri per bambini e adulti. Vogliamo far riscoprire gli antichi mestieri artigiani, raccontandone storie mentre si mettono le mani in pasta e si accendono creatività e fantasia: dal mosaico alla stampa, dal telaio alla carta fatta a mano e tanto altro per due ore di edutainment che permetteranno ai partecipanti, alla fine del laboratorio, di portare a casa la propria opera d’arte".

Due differenti fasce d’orario (ore 18- 21) per ogni appuntamento che seguirà quello di ieri sulla figura dell’incisore. Il programma prevede: 13 luglio: Il Vetratista- bottiglie decorate d’artista; 20 luglio: Il Tessitore- un telaio e il filo di Penelope; 27 luglio: Il Vasaio- tanta argilla e mani in pasta; 3 agosto: Il Mosaicista- il mosaico al tempo dei Romani; 10 agosto: L’Araldico- scudi e spade per dame e cavalieri; 17 agosto: Il Mastro Cartaio- la carta fatta a mano; 24 agosto: Il Rilegatore- realizziamo un quaderno; 31 agosto: Il Cestaio- realizziamo un cestino di vimini. Prenotazioni al 347.7075308- 348.6459496.

g. c.