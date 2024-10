La reunion dopo mezzo secolo: ecco i festeggiati

Ci sono compleanni che sono più speciali di altri e quelli a cifra tonda, come i famigerati 50 anni, sono tra questi. Ma sono anche compleanni che diventano simpatici alibi per graditissime reunion tra coetanei, che si ritrovano per festeggiare il mezzo secolo di vita, intorno a una tavola imbandita e a una torta gigantesca. Un rito che, quest’anno, non hanno voluto mancare di celebrare, gli elpidiensi nati nel 1974, regalandosi una cena e una festa all’insegna dell’allegria, dei ricordi, di infinite chiacchiere sul presente e sul futuro, il tutto condito dal piacere di stare insieme per una serata di ricordi sicuramente diversa dal solito.

Prima della cena, però, si sono ritrovati in Collegiata per una Santa Messa celebrata da don Enzo, in cui hanno anche voluto ricordare, con un velo di tristezza e per sentirli comunque vicini in questa occasione festosa, amici coetanei prematuramente scomparsi.