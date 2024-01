La ricetta per il calzaturiero: "Puntare sulle competenze"

I gruppi giovani di Confindustria Fermo e Macerata hanno affrontato il tema ’Distretto calzaturiero-potenzialità e sinergie per l’internazionalizzazione0 nel corso di un importante convegno che si è svolto a Porto Sant’Elpidio. "L’Italia è ricca di distretti – ha detto Gianni Gallucci presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Fermo – ma quello marchigiano è particolare, è il più grande distretto al mondo per la produzione di scarpe di lusso. Diventa quindi fondamentale parlare con una voce sola e soprattutto pianificare strategie per il territorio. All’estero ci conoscono come lo shoes district, valorizziamoci". Alessio Castrici presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Macerata ha aggiunto: "Siamo i migliori in Italia e in Europa nella produzione di calzature, facciamo squadra. Siamo un unicum grazie alla filiera produttiva completa, dalla concia agli accessori. Dobbiamo crescere come immagine, fare marketing e brandizzare questa forza". A rafforzare le convinzioni dei Giovani Imprenditori ci ha pensato Donato Iacobucci, docente di Economia dell’Università Politecnica delle Marche che ha fotografato il presente e dato spunti per il futuro. "Questa è una zona ad alta specializzazione che sta vivendo un ridimensionamento fisiologico, ma che è trainata dalla vivacità degli imprenditori. Il distretto porta dei vantaggi: la filiera, il mercato del lavoro specifico, l’innovazione e la diffusione di conoscenza. Ma con sé ha anche dei limiti: il primo è legato ai tempi del cambiamento, gli imprenditori sono bravi a migliorare durante il lavoro, ma hanno più difficoltà a cambiare passo, a fare quel salto veloce come richiedono ad esempio il digitale e la sostenibilità; il secondo è la dimensione delle aziende che limita gli investimenti in ricerca e sviluppo". Andrea Maria Antonini, assessore regionale allo Sviluppo Economico e internazionalizzazione, ha ascoltato a lungo prima di intervenire: "I giovani sono la forza innovativa. In Italia c’è una tendenza all’aggregazione anche per accrescere le competenze, che sono l’elemento necessario per restare competitivi. Noi siamo qui per accompagnare al meglio le imprese, è con i nostro compito. Lo facciamo con i bandi che stiamo condividendo e anche per questo funzionano , basti pensare che l’ultimo , da 45 milioni sulla ricerca , ha avuto richieste per 110 milioni. A breve uscirà il nuovo bando sull’internazionalizzazione e vi assicuro il mio impegno con il Governo per risolvere la questione del credito d’imposta". Il ruolo delle fiere, la sostenibilità, la Gen z sono stati alcuni degli altri temi trattati.

Vittorio Bellagamba