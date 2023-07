La rievocazione più antica d’Italia Tra gonfaloni, musici e figuranti

di Adolfo Leoni

Le bandiere sventolano in ogni strada e vicolo. I musici provano i ritmi dei tamburi. Gli alfieri alzano le bandiere. Le dieci contrade si animano. La Cavalcata dell’Assunta è in corso. Tre mesi di eventi. S’è iniziato il 28 maggio. La porta di bronzo del palazzo dei Priori è stata aperta dopo lo squillo delle chiarine. Ne è uscita l’antica magistratura: il Podestà, i Regolatori, il Cancelliere. Il popolo ha attraversato la piazza diviso in contrade. Si saliva in Duomo. Era il giorno di Pentecoste: è la nomina dei Gonfalonieri e dei Priori. Ora come allora: secoli fa. I loro nomi vengono estratti da una cassa che ne contiene un’altra e un’altra ancora. Tre chiavi a sigillarle. La Cattedrale è imbandierata da tempo: dieci i gonfaloni, dieci le Contrade. Dopo la benedizione, si è scesi di nuovo. I Priori hanno preso possesso del "loro" Palazzo. Altra scena: un centinaio di tamburini e altrettanti sbandieratori hanno scandito l’evento a modo loro. Il Prior priorum ha giurato dalla loggetta sovrastata dalla statua di Sisto V. Il portone è stato sprangato. La prima storia è storia raccontata. È stato l’avvio della Cavalcata dell’Assunta, la più antica rievocazione medievale d’Italia. Una serie impressionante di appuntamenti, di "teatro", di public history, di festa. Si torna a mille e cento anni fa.

Il 6 maggio era toccato ai bambini tuffarsi e interpretare l’Età di mezzo. Il 9 luglio sono stati ancora i bambini i protagonisti di esibizioni in costume. Far memoria, si dice. Poi, un attimo di pausa apparente perché sottotraccia ferve il lavoro delle sarte, l’impegno delle cerimoniere, l’entusiasmo dei contradaioli. E arriveremo così al 28 luglio: quando si rievocherà l’arrivo a Fermo della milanese Bianca Maria Visconti, già sposa a Cremona di Francesco Sforza, e quando le fiaccole di cento ragazzi faranno corteo per l’arrivo dei tre Palii, stendardi portati dai comuni che un tempo erano castelli di Fermo: Monterubbiano, Francavilla d’Ete, Petritoli.

I giorni successivi saranno destinati a hostarie, competizioni, disfide, presentazione delle dame, sorteggio di cavalli. Sino ad arrivare alla notte del 14 agosto; 1400 persone in abito medievale sfileranno dalla chiesa di Santa Lucia sino al Duomo. È Luminaria. Il corteo sarà aperto dal Capitano della Rocca. Immaginate le coppie nobili, gli armigeri, i soldati di ventura, le corporazioni, i tamburi, le chiarine, le bandiere. Ed ancora il Podestà, i Magistrati, il Rettore dell’antica università, gli studenti dell’Ordine della Militia aurata, i Clerici vagantes, il Gonfaloniere di giustizia e i Gonfalonieri di contrada, i Capitani delle arti e il popolo. In piazza, migliaia di cittadini e turisti. Nulla è inventato, soltanto le dame che illo tempore non partecipavano al corteo. Tutto è documentato e "fotografato" come poteva farlo un miniaturista, con colori e carta pergamena. Nell’antico Missale de Firmonibus l’artista riprodusse quell’evento, fatto religioso e politico insieme. Mille e cento anni. Ieri come oggi.

Il primo documento risale al 998: per la festa di santa Maria. I fedeli salivano il colle del Girifalco per portare in Duomo cera, candele, frutti della terra come doni alla Vergine. Tra essi, i nobili figli di Rodecario che dovevano al vescovo un compenso per la concessione di un’area terriera. Dicembre 1067, un altro documento. Stavolta è il nobile Trasberto a risalire il colle per depositare dopo il corteo il corrispettivo dei 440 moggi di terra in affitto. Ed altre carte datate 1182 e 1199, e altre ancora. Sino ad oggi. Per poi, il 15 agosto l’attesa corsa dei cavalli al palio.