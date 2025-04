La rievocazione storico–religiosa ‘La Passione di Cristo’

E’ la più antica manifestazione religiosa che si svolge a Monte San Pietrangeli. Si terrà venerdì con inizio alle 21 nel centro storico del paese la 47° edizione della rievocazione storica – religiosa ‘La Passione di Cristo’, manifestazione che richiama ogni anni centinaia di ospiti organizzata dal Comitato ‘Processione Venerdì Santo’ con il patrocinio anche del Consiglio della Regione Marche. Lo spunto della rievocazione di Monte San Pietrangeli arriva a seguito del ritrovamento della bara dedicata l Cristo Morto realizzata da Luigi Fontana fra il XVIII e XIX secolo. L’impegno del Comitato costituitosi nel 1976, si è sempre impegnato con l’intento di allestire una rappresentazione liturgico-drammatica della Passione e morte di Gesù. L’impegno sempre molto apprezzato dal pubblico che si ritrova sempre numeroso. La rappresentazione impegna oltre 250 figuranti, che indossano costumi confezionati dalla sartoria dell’associazione, tutti conformi ai modelli e ai tessuti dell’epoca del dominio romano in Palestina. Così anche per i finimenti e le bardature dei cavalli e gli armamenti dei soldati. La sceneggiatura ha inizio e fine di fronte alla chiesa dei Santi Lorenzo e Biagio, con il processo a Gesù prima di fronte a Kaifa nel Sinedrio, poi con Ponzio Pilato e Barabba, quindi dopo la condanna inizia la via Crucis per vie del centro quindi si torna di fronte alla chiesa Collegiata per la scena della Crocifissione. Tutto viene ripercorso con scrupolo storico in una liturgia di grande suggestione per gli adulti e d’impronta educativa per i bambini. Durante la Via Crucis il Cristo affaticato dalle percosse e dal peso della croce si muove tra la schiera numerosa di soldati romani a piedi e a cavallo, tra donne piangenti, sacerdoti, ebrei e ladroni condannati allo stesso destino. A.C.